Правоохранители задержали 37-летнего жителя Мурома.

Правоохранители задержали 37-летнего жителя Мурома. Мужчину обвиняют в краже металлической крыши с одного из дачных домов. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Потерпевшей оказалась 37-летняя горожанка. Причинённый в результате демонтажа кровли ущерб составил порядка 9 тыс. рублей.На допросе подозреваемый во всём сознался и поведал, как снял со строения 20 квадратных метров металлических листов и отвёз в пункт приёма. Полученные от продажи чужого добра деньги мужчина израсходовал.В настоящий момент в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.