Салют в честь дня Победы продолжался девять минут

Салют в честь дня Победы продолжался девять минут80 тысяч человек 9 мая приняли участие в праздничных мероприятиях на площади Победы во Владимире, сообщает пресс-служба городской администрации.В День Победы «Бессмертный полк» прошел от Садовой площади до площади Победы. После военного парада и торжественного митинга там прошли различные концертные и интерактивные программы. В 18:00 начался концерт с участием лучших владимирских артистов и творческих коллективов.Торжественные мероприятия завершились салютом продолжительностью 9 минут.