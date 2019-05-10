Авиакомпания Аэрофлот будет ежемесячно в течение 14 лет перечислять заработную плату Максима Моисеева, погибшего в катастрофе 5 мая, его семье.

С мая 2019 года авиакомпания "Аэрофлот" будет ежемесячно в течение 14 лет перечислять заработную плату Максима Моисеева, погибшего в катастрофе 5 мая, его семье.Такое заявление распространила компания среди своих сотрудников. Зарплата погибшего бортпроводника будет перечисляться до совершеннолетия его младшего брата Артема 2015 года рождения, сообщает ТАСС.5 мая самолет "Аэрофлота" SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В результате пожара погиб 41 человек, в том числе 21-летний бортпроводник Максим Моисеев, который до последнего выполнял свой профессиональный долг.