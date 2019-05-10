Шествие с портретами тружеников тыла, ковавших Победу в тылу, прошло по нескольким городам России.

Акцию "Бессмертный цех" впервые провел "Уралвагонзавод" в День Победы. Шествия прошли в городах где расположены предприятия УВЗ: Нижнем Тагиле, Екатеринбурге, Челябинске, Омске. Всего в акции приняли участие восемь заводов корпорации.Работники вышли на праздничные шествия с портретами тружеников тыла, отдавая дань тем, кто помогал ковать Победу у заводского станка. В Нижнем Тагиле "Бессмертный цех" возглавил колонну УВЗ, в которой прошли порядка шести тысяч человек. Портреты более чем 50 тружеников тыла пронесли члены заводской молодежной организации.Только на Уральском танковом заводе в Нижнем Тагиле в годы войны трудилось более 4,5 тысячи подростков. К концу войны было собрано более 25 тысяч боевых машин, 3,8 тысячи бронекорпуса для самолетов Ил-2, 2,3 миллиона авиабомб, 443 тысячи снарядов для знаменитых "Катюш". Челябинский тракторный в годы Великой Отечественной войны тоже стал одним из главных арсеналов фронта: 18 тысяч танков и самоходных установок, 48,5 тысячи танковых дизельмоторов, 17,7 миллионов боеприпасов. Уральским "танкоградом" было создано 13 типов новых танков и самоходных артиллерийских установок, шесть типов танковых дизельмоторов. На Омском заводе за годы войны было изготовлено около семи тысяч танков Т-34.Инициатором проведения акции стали активисты молодежной организации "Уралвагонзавода".