Голландский Алкмар готов рассмотреть предложения о покупке полузащитника Тёна Копмайнерса. Четвертый клуб чемпионата Нидерландов рассчитывает получить за 21-летнего футболиста не менее 8 миллионов евро.

Голландский "Алкмар" готов рассмотреть предложения о покупке полузащитника Тёна Копмайнерса. Четвертый клуб чемпионата Нидерландов рассчитывает получить за 21-летнего футболиста не менее 8 миллионов евро.Контракт Компайнерса действует до 2022 года, но "Алкмар" может отпустить капитан молодежной сборной Голландии в зарубежный клуб. Ранее в прессе появлялась информация об интересе к Тёну Копмайнерсу и другому полузащитнику "Алкмара" Гусу Тилу со стороны московского "Спартака".Тён Копмайнерс – воспитанник "Витесса", но в 15 был переведен в академию "Алкмара", Основная позиция 21-летнего левши – опорный полузащитник, но Тён может прекрасно сыграть в обороне. Кроме того, Копмайнерс выполняет большинство стандартных положений. В нынешнем сезоне Копмайнерс забил 7 мячей и сделал 8 голевых передач.