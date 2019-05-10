Главный тренер туринского Ювентуса Массимилиано Аллегри планирует оставить свой пост. Окончательное решение об уходе в отставку итальянский специалист примет в течение ближайших двух суток.

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри планирует оставить свой пост. Окончательное решение об уходе в отставку итальянский специалист примет в течение ближайших двух суток.Аллегри провел переговоры с руководством "Старой синьоры" по поводу трансферной кампании "Юве" предстоящим летом, после чего стороны приняли решение о прекращении сотрудничества, сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на SportmediaSet. Ранее же Аллегри неоднократно сообщал о том, что хочет продолжать работу в Турине.Ожидается, что в случае его ухода из "Ювентуса", он может возглавить французский "Пари Сен-Жермен". В случае такой тренерской рокировки главным тренером действующего чемпиона Италии может стать другой итальянец Антонио Конте, предыдущим местом работы которого был лондонский "Челси".