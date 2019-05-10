Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко признался, что в будущем был бы не против возглавить итальянский Милан – клуб, за который он выступал в качестве футболиста на протяжении восьми лет.

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко признался, что в будущем был бы не против возглавить итальянский "Милан" – клуб, за который он выступал в качестве футболиста на протяжении восьми лет."Милан" – один из моих бывших клубов, но сейчас я работаю со сборной Украины. Конечно, однажды я бы хотел стать главным тренером "Милана", ведь я тесно связан с клубом, болельщиками и бывшими партнерами, — признается Шевченко, слова которого приводит Спортс.Ru со ссылкой на DAZN. – Возможно, мой черед однажды придет".Напомним, что Шевченко возглавляет сборную Украины с 2016 года. Действующий контракт наставника "жовто-блакитных" рассчитан до июля 2020 года. Перед ним стоит задача по выводу команды в финальную часть чемпионата Европы.