В Каспийске состоялся очередной матч 28 тура российской премьер-лиги, в которой махачкалинский Анжи принимал тульский Арсенал. Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.

В Каспийске состоялся очередной матч 28 тура российской премьер-лиги, в которой махачкалинский "Анжи" принимал тульский "Арсенал". Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.Автором единственного и победного гола туляков стал Зелимхан Бакаев, который на 34 минуте поединка успешно пробил 11-метровый удар. Махачкалинцы на ответный гол наиграть не смогли, а подопечные Игоря Черевченко довели матч до победы.Таким образом, за два тура до завершения чемпионата России "Анжи" потерял даже теоретические шансы на сохранение прописки в РПЛ. В его активе осталось 20 очков, предпоследнее, 15 место, и теперь ему уже не догнать идущую на 14 позиции "Уфу"."Арсенал" же набрал 45 очков и поднялся на пятое, еврокубковое место, сместив оттуда московский "Спартак". Беспроигрышная серия подопечных Игоря Черевченко составляет шесть матчей (три победы и три ничьи).