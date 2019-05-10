В Единой лиге ВТБ по баскетболу продолжаются матчи плей-офф. Московский ЦСКА добыл путевку в полуфинал турнира, одержав победу над Нижним Новгородом в третьем матче серии. Четвертьфинальное противостояние команд завершилось сухой победой армейцев – 3:0.

В Единой лиге ВТБ по баскетболу продолжаются матчи плей-офф. Московский ЦСКА добыл путевку в полуфинал турнира, одержав победу над "Нижним Новгородом" в третьем матче серии. Четвертьфинальное противостояние команд завершилось сухой победой армейцев – 3:0.Третий матч серии проходил в Нижнем Новгороде, но даже фактор домашних стен не помог хозяевам площадки – из четырех игровых отрезков они выиграли лишь один, заключительный, но догнать столичных армейцев им не удалось – 80:72 в пользу ЦСКА.Самым результативным игроком встречи стал Уилл Клайберн, оформивший дабл-дабл. В его активе 21 набранное очко и 10 подборов. Еще 21 балл набрал его партнер по команде Нандо де Коло.Ранее также в полуфинал пробился казанский УНИКС, в трех встречах победив "Калев" (3:0). В остальных двух сериях "Химки" ведут со счетом 2:0 в противостоянии с "Астаной", а в серии "Локомотив-Кубань" – "Зенит" пока ничья – 1:1.