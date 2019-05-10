Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед и сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм лишился водительских прав. Во время вождения личного автомобиля Bentley англичанин разговаривал по мобильному телефону.

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм лишился водительских прав. Во время вождения личного автомобиля Bentley англичанин разговаривал по мобильному телефону.Инцидент произошел в Лондоне 21 ноября 2018 года, сообщает "Спорт-экспресс", ссылающийся на The Mirror. Примечательно, что Бекхэм был пойман не с поличным — о правонарушении экс-звездного футболиста в полицию сообщил житель Лондона. Его имя не распространяется.Позже Бекхэм признался, что действительно управлял автомобилем, одновременно разговаривая по телефону. Не стал препираться англичанин и в суде. Как итог – он был лишен прав на полгода и оштрафован на 750 фунтов.