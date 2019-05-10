Победу над фашизмом отмечают по всему миру, в том числе и вспоминая тех, кто эту победу принес. Накануне акция Бессмертный полк прошла в Республике Сербской.

Победу над фашизмом отмечают по всему миру, в том числе и вспоминая тех, кто эту победу принес. Накануне акция "Бессмертный полк" прошла в Республике Сербской.Жители города Требине устроили шествие до памятника войнам Второй мировой войны, где возложили цветы.В Сирии также устроили памятную акцию: в шествии участвовало более 150 человек. В Латакии "Бессмертный полк" проходит второй год подряд. Присоединяются к ней не только россияне, но и жители города, передает телеканал "Россия 24".