Шествие Бессмертный полк прошло и в китайской столице. в Нем приняли участие потомки тех, кто ковал победу на Восточном фронте.

Шествие "Бессмертный полк" прошло и в китайской столице."Калинка-малинка", "Катюша", "День победы" — во время акции в Пекине песни, которые в Поднебесной и так знает каждый, звучали по-особенному. Китайские воспитанники Ивановского интернационального детского дома (где воспитывались дети революционеров из 80 стран мира, в том числе сын китайского лидера Мао Цзэдуна) каждый год собираются вместе и вспоминают как, живя в СССР, узнали о начале войны. И как вместе, будучи еще совсем детьми, приближали ее конец."Взрослые дежурили на крышах, ухаживали за ранеными, копали окопы. А мы маленькие им помогали! Для нас победа — одна на всех. И мы справляем ее каждый год!" — делились китайские выпускники интердома своими воспоминаниями.В едином строю "Бессмертного полка" Китай шагает четвертый год подряд. Вместе с Пекином фотографии своих героев несут Харбин, Гуанчжоу, Шанхай. Порой на плакатах вместо фотографии — просто силуэт в гимнастерке."Это отец моего деда, он вернулся с войны без ноги — был сапером", — поясняет участник шествия. Он считает — главное, что память о подвигах жива.Посол РФ в КНР Андрей Денисов поделился историей фотографии, с которой принимал участие в шествии: "Эта фотография сделана в Берлине в мае 1945-го. Все мы здесь, если не с портретами, то с воспоминанием в сердцах и душах о наших близких".Памятное шествие "Бессмертный полк" в Пекине прошло до импровизированного Белорусского вокзала, на который прибыл "Поезд Победы“ — старый паровоз, специально запущенный для мероприятия и украшенный победной символикой. И это так перекликается с Белорусским вокзалом в Москве, откуда поезда уходили на фронт, и куда с фронта возвращались с победой!За каждым выцветшим портретом — конкретные города: Сталинград, Минск, Киев. И поднятые их потомками архивы. Красноармеец Габалеев до сих пор числится пропавшим без вести. Последнее, что он нем известно — то, что он принимал участие в форсировании Днепр. "Горжусь его подвигом! И пусть в боях на Восточном фронте он не принимал участие, очень приятно, что я смог пронести его среди героев!" — говорят его потомки, живущие в Китае."Это мой папа — Атласов Николай Терентьевич. Он был журналистом, его призвали в армию в 18 лет, служил в Харбине. А потом освобождал Китай до последнего дня Второй мировой", — рассказывает еще одна участница шествия.Дальневосточный фронт — вот где крепче всего было боевое братство России и Китая. Потому под одним знаменем прошли потомки бойцов 88 интернациональной бригады.При этом не все пекинцы догадываются о том, что многие из тех, кто сегодня идет в "Бессмертном полку", приближал победу на их, китайской, земле. К примеру, участники Маньчжурской операции, во время которой уже после окончания Великой Отечественной советские солдаты, переброшенные на восток, отдавали свои жизни за Победу. Как младший сержант Корсаков или красноармеец Мамсик — они погибли на территории Китая уже в августе-сентябре 1945-го, освобождая китайскую землю от японских захватчиков.В их честь и честь всех героев-победителей в Китае устроен особый салют — из лепестков роз.