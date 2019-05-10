Более одного миллиона человек приняли участии в шествии Бессмертный полк. Акция памяти проходит в Петербурге уже в пятый раз. Участники с портретами родных и близких собрались на участке Невского проспекта длиной более одного километра, от площади Александра Невского до Суворовского проспекта.

Более одного миллиона человек приняли участии в шествии "Бессмертный полк". Об этом передает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.Акция памяти проходит в Петербурге уже в пятый раз. Участники с портретами родных и близких собрались на участке Невского проспекта длиной более одного километра, от площади Александра Невского до Суворовского проспекта.Шествие началось в 15:00 в сторону Дворцовой площади следом за колонной ретро-автомобилей с ветеранами. На стрелке Васильевского острова организован торжественный концерт, там завершила маршрут часть колонны.Ранее на Дворцовой площади Санкт-Петербурга состоялся торжественный парад. Его принял командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев. За парадом, посвященным 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, наблюдали временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного собрания города Вячеслав Макаров, ветераны и участники Великой Отечественной войны.Во время обращения к присутствующим на Дворцовой площади ветеранам, Журавлев отметил их мужество и отвагу, подчеркнув, что они главные герои Дня Победы.Память погибших в годы войны присутствующие почтили минутой молчания.