Бывший вице-президент США Джозеф Байден опередит сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса на праймериз кандидата на пост президента от Демократической партии. Такое мнение высказал лидер США Дональд Трамп.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден опередит сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса на праймериз кандидата на пост президента от Демократической партии. Такое мнение высказал лидер США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.В апреле 2019 года Джо Байден объявил о намерении принять участие в президентских выборах, которые состоятся в 2020 году. С 2009 по 2017 год он был вице-президентом США при Бараке Обаме.В свою очередь Дональд Трамп назвал тогда вступившего в президентскую гонку "Сонным Джо". Теперь лидер США в ироничной форме опубликовал новый пост в социальной сети в адрес Джо Байдена."Сдается мне, что сонный и жуткий Джо обойдет безумного Берни. Все остальные быстро исчезают!", – высказал мнение Дональд Трамп.Накануне личный адвокат Трампа Руди Джулиани объявил о запланированной встрече с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Он намерен убедить новые власти не прекращать расследования, одно из которых связано с сыном Джо Байдена – Хантером.