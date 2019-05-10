В городах Дальнего Востока сразу после парадов в честь 74 годовщины победы в Великой Отечественной войне прошли шествия участников патриотической акции Бессмертный полк.

В городах Дальнего Востока сразу после парадов в честь 74 годовщины победы в Великой Отечественной войне прошли шествия участников патриотической акции "Бессмертный полк".По главной улице Владивостока прошло шествие родственников с портретами не доживших до сегодняшнего дня ветеранов. По оценке организаторов, в акции приняли участие более 40 тысяч человек.Руководитель регионального отделения "Бессмертный полк России" в Хабаровском крае Андрей Белоглазов сообщил, что в городах Хабаровского края в этом году приняли участие около 120 тысяч человек. В самом Хабаровске сразу после военного парада с портретами родных прошли около 50 тысяч человек, передает ТАСС.По улицам Южно-Сахалинска также прошествовала колонна "Бессмертного полка". С портретами родных, защищавших страну в годы Великой Отечественной войны, в области прошло около 20 тысяч человек."Бессмертный полк" — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах мира.