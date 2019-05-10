В испанской Барселоне стартовал очередной этап чемпионата мира в классе машин Формулы-1. В пятницу состоялся первый тестовый заезд, лучшее время на котором продемонстрировал финский пилот Mercedes Валттери Боттас.

В испанской Барселоне стартовал очередной этап чемпионата мира в классе машин "Формулы-1". В пятницу состоялся первый тестовый заезд, лучшее время на котором продемонстрировал финский пилот Mercedes Валттери Боттас.Второе время показал немец Себастьян Феттель из Ferrari, третьим стал его напарник по "конюшне" Шарль Леклер. Российский пилот "Формулы-1" Даниил Квят из Toro Rosso завершил практику с девятым результатом. Он оказался лучше своего партнера по команде Александера Албона – у него 15 время.Позже в пятницу состоится второй свободный заезд.