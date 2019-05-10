Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич, освобожденный от своих обязанностей указом президента РФ Владимира Путина от 30 апреля, покинул Минск. До приезда нового посла Дмитрия Мезенцева российскую дипмиссию возглавляет временный поверенный в делах Владимир Андреев.

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич, освобожденный от своих обязанностей указом президента РФ Владимира Путина от 30 апреля, покинул Минск. До приезда нового посла Дмитрия Мезенцева российскую дипмиссию возглавляет временный поверенный в делах Владимир Андреев.В посольстве Андреев занимает должность советника-посланника. Сроки прибытия в Минск нового посла в дипмиссии уточнить затруднились, передает РИА Новости.Сенатор Дмитрий Мезенцев, бывший губернатор Иркутской области, бывший генсек Шанхайской организации сотрудничества, был назначен на должность посла в Белоруссии также 30 апреля. Михаил Бабич возглавлял российскую дипмиссию в Минске с августа 2018 года, а до этого был полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе.За время своей работы в Минске Бабич не раз вступал в полемику с руководством Белоруссии и подвергался критике со стороны белорусского МИД. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что в Кремле довольны работой Бабича на посту посла.