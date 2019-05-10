Женщина выступила перед учениками знаменитого певца. Нелли Кобзон сделала признание.

Женщинавыступила перед учениками знаменитого певца. Нелли Кобзон сделала признание.В музее Тропинина в столице, гдеразвернута экспозиция "Женский вкус", в День Победы прошел необычныйконцерт. С марта там работает выставка,где представлена коллекция декоративно-прикладного искусства из собрания Нелли Кобзон.9 мая в музее собрались ученикиИосифа Кобзона. Свое мастерство на концерте показали студенты из ИнститутаТеатрального искусства имени И.Д. Кобзона. Именно при поддержке его вдовы и былорганизован этот праздник.выглядела цветущей ипомолодевшей. "За многие десятилетия я привыкла, что Иосиф Давыдович в ДеньПобеды давал по восемь концертов, сейчас, когда этого нет, я очень рада, чтоего песни, произведения из репертуара исполняют его ученики", – цитирует вдовупевца сайтНапомним, почти полвека она была замужем за Иосифом Кобзоном. Сегодня ееподдерживают дети Андрей и Наталья, а также семеро внуков. Вдоваартиста возглавляет благотворительный Культурный фонд Иосифа Кобзона.Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа на 81-м году жизни послепродолжительной болезни. Он был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбищеМосквы рядом с матерью.