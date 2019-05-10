Женщина
выступила перед учениками знаменитого певца. Нелли Кобзон сделала признание.
Женщина
выступила перед учениками знаменитого певца. Нелли Кобзон сделала признание.
В музее Тропинина в столице, где
развернута экспозиция "Женский вкус", в День Победы прошел необычный
концерт. С марта там работает выставка,
где представлена коллекция декоративно-прикладного искусства из собрания Нелли Кобзон.
9 мая в музее собрались ученики
Иосифа Кобзона. Свое мастерство на концерте показали студенты из Института
Театрального искусства имени И.Д. Кобзона. Именно при поддержке его вдовы и был
организован этот праздник.
выглядела цветущей и
помолодевшей. "За многие десятилетия я привыкла, что Иосиф Давыдович в День
Победы давал по восемь концертов, сейчас, когда этого нет, я очень рада, что
его песни, произведения из репертуара исполняют его ученики", – цитирует вдову
певца сайт
Напомним, почти полвека она была замужем за Иосифом Кобзоном. Сегодня ее
поддерживают дети Андрей и Наталья, а также семеро внуков. Вдова
артиста возглавляет благотворительный Культурный фонд Иосифа Кобзона.
Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа на 81-м году жизни после
продолжительной болезни. Он был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище
Москвы рядом с матерью.