Далай-лама рассказал российским буддистам, как сделать мир лучше, урегулировать конфликты и сократить разрыв между богатыми и бедными. В эти дни он проводит в своей резиденции в городе Дхарамсала на севере Индии учения для россиян.

Далай-лама рассказал российским буддистам, как сделать мир лучше, урегулировать конфликты и сократить разрыв между богатыми и бедными. В эти дни он проводит в своей резиденции в городе Дхарамсала на севере Индии учения для россиян. На них приехали тысячи человек, преимущественно паломники из Калмыкии, Бурятии, Тувы. Но есть и представители стран Западной Европы, Азии и США.Как заявил Далай-лама, все основные проблемы современного общества возникают от недостатка любви и сострадания. "Ахимса — ненасилие — это то, что наиболее важно для современного мира. Только любовь, сострадание и ненасилие сделают этот мир лучше", — приводит слова Далай-ламы РИА Новости.По его словам, пути развития любви и сострадания обстоятельно изложены в учениях древних буддийских философов, таких как живший в IV веке Асанга. Записанный им фундаментальный буддийский трактат "Уттаратантра" о заложенной в каждом живом существе природе Будды стал главной темой нынешних учений.Кроме того, Далай-лама посоветовал изучать трактаты мыслителей древнеиндийского буддийского университета Наланда.Учения Далай-ламы для буддистов России проводятся в Индии с 2009 года.