Заявление пока еще действующего украинского президента Петра Порошенко об акции Бессмертный полк прокомментировал российский сенатор, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Заявление пока еще действующего украинского президента Петра Порошенко об акции "Бессмертный полк" прокомментировал российский сенатор, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.Порошенко ранее заявил, что "победа над нацизмом 74 года назад не повод водить ряженые "Полки Бессмертных" по всему миру". По его словам, за последние несколько лет на Украине сформировался "свой ритуал празднования" этого дня, "приближенный к общеевропейской традиции".По словам Пушкова, Порошенко, проигравший недавно президентские выборы, "напоследок решил вновь показать, что его цинизм не имеет пределов". Пушков советует действующему украинскому президенту искать ряженых "среди любезных его сердцу участников факельных шествий и наследников дивизии СС "Галичина". А против "Бессмертного полка" он бессилен, да и народ Украины уже вынес ему свой вердикт, написал Пушков в "Твиттере".Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ранее назвал украинского президента "человеком без совести", который своим высказыванием об акции "Бессмертный полк" унизил ветеранов войны.Во время акции "Первая минута мира" в Киеве Порошенко также обвинил Россию в стремлении присвоить себе совместную победу стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. Украина же, по его словам, в отличие от России, не собирается "приватизировать совместную победу"."Бессмертный полк" — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах мира. В шествии в Москве по традиции участвует президент России Владимир Путин.