Программа 28 тура чемпионата России по футболу продолжилась в подмосковных Химках, где московское Динамо принимало Ростов. Команды не смогли выявить победителя, завершив встречу нулевой ничьей.

Программа 28 тура чемпионата России по футболу продолжилась в подмосковных Химках, где московское "Динамо" принимало "Ростов". Команды не смогли выявить победителя, завершив встречу нулевой ничьей.Примечательно, что встречались одни из лидеров РПЛ по количеству сыгранных ничьих – после ничьей в Подмосковье бело-голубые имеют 13 ничьих, в то время как у ростовчан их 11. Обе команды завершали три предыдущих матча как раз мировыми исходами.После этой встречи подопечные Дмитрия Хохлова набрали 31 очко и продолжают располагаться на 12 строчке турнирной таблицы российской премьер-лиги. "Ростов" же после 28 игр с 38 баллами занимает седьмое место.