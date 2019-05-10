Известный российский журналист Сергей Доренко, который умер вечером 9 мая в центре Москвы, будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщил один из его соратников. Дату похорон объявят в пятницу, 10 мая.

Известный российский журналист Сергей Доренко, который умер вечером 9 мая в центре Москвы, будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщил один из его соратников. Дату похорон объявят в пятницу, 10 мая, пишет РИА Новости.Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко скончался во время езды на мотоцикле в районе Николоямской улицы. Источники рассказывают, что в какой-то момент ему стало плохо, и он упал с мотоцикла. По предварительным данным, смерть носила естественный характер и не была следствием ДТП.По словам одного из источников ТАСС, по всей видимости, у Доренко остановилось сердце. Он потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с бетонным ограждением. Проезжавшие мимо автомобилисты вызвали журналисту скорую, но спасти его врачи не смогли. Медики констатировали клиническую смерть. Сергею Леонидовичу было 59 лет.