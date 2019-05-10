Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме заявил, что Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2 процента территории. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос, — подчеркнул министр.

Министр внутренних дел Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме заявил, что Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2 процента территории.В настоящее время Хельме замещает премьер-министра страны Юри Ратаса во время его отсутствия в Эстонии. В четверг, 9 мая, глава МВД провел заседание эстонского правительства.Выступая на пресс-конференции по итогам заседания, Хельме указал, что 5,2 процента территории Эстонии до сих пор находится в руках России, однако не уточнил, о какой именно территории идет речь."Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос", — подчеркнул министр, слова которого приводит ТАСС.Вместе с тем Хельме отметил, что Эстония готова ждать разрешения этого вопроса в рамках международного права и "воевать с Россией" не собирается.В посольстве РФ в Таллине по этому поводу сообщили, что Хельме, вероятно, имеет в виду часть Печорского района, а также Ивангород. По Тартускому договору, который Советская Россия и Эстония заключили 2 февраля 1920 года, эти земли принадлежали Эстонии. Однако после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР. Российский МИД неоднократно указывал, что после вхождения Эстонии в состав СССР Тартуский мирный договор утратил силу. Однако политики в Таллине с этим не согласны.Пограничный договор между РФ и Эстонией главы МИД двух стран подписали в феврале 2014 года, теперь он должен быть ратифицирован российским и эстонским парламентами.