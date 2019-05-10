В румынском Сибиу принята декларация с основными принципами строительства будущего Европы.

Руководители 27 стран Евросоюза приняли "Декларацию Сибиу" с 10 обязательствами по строительству будущего Евросоюза без Великобритании после Brexit. Название декларации дал румынский город Сибиу, в котором проходил саммит."Мы единодушно договорились о 10 обязательствах, которые помогут нам сделать наш союз сильнее и наше будущее лучше", — говорится в документе.Так как декларация содержит 10 пунктов по реформам ЕС, делегаты в шутку называют ее десятью заповедями следующей Еврокомиссии. Они обязуются "защищать единую Европу с востока на запад, с севера на юг" и выступают против разделов, ущемляющих "коллективный интерес" ЕС."Мы всегда будем вместе", — гласит декларация.Также в повестке саммита — обстоятельное обсуждение составленного председателем Европейского совета Дональдом Туском "стратегического плана", который лидеры правительств планируют ратифицировать на заседании Европейского совета в июне.Ранее сообщалось, что в четверг европейские лидеры встретятся в румынской Трансильвании, чтобы обсудить будущее Европы без Британии. Один из главных вопросов дня — кто после выборов европарламента будет занимать высокие должности в Брюсселе. Выборы пройдут через две недели, аналитики прогнозируют, что много голосов будет отдано за правых популистов. После прошлых выборов на распределение всех должностей потребовалось три месяца и три саммита. Туск рассчитывает в этот раз согласовать правила, которые позволят ускорить этот процесс.Выбор даты для саммита символичен — 9 мая 1950 года прозвучал призыв Робера Шумана создать Европейское объединение угля и стали, ставшее предшественником нынешнего Европейского союза.