Евросоюз призывает власти Венесуэлы немедленно освободить первого вице-спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Самбрано, задержанного в Каракасе накануне. В сообщении Европейской внешнеполитической службы также сказано, что ответственность за безопасность оппозиционера Брюссель возлагает на соответствующие органы Венесуэлы.

Евросоюз призывает власти Венесуэлы немедленно освободить первого вице-спикера Национальной ассамблеи Венесуэлы Эдгара Самбрано, задержанного накануне в Каракасе. В сообщении Европейской внешнеполитической службы также сказано, что ответственность за безопасность оппозиционера Брюссель возлагает на соответствующие органы Венесуэлы.О задержании Самбрано, одного из руководителей неудачной попытки госпереворота в Венесуэле 30 апреля, сообщил ранее глава Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо. Сам Самбрано сообщил в "Твиттере", что его машину окружили сотрудники Боливарианской службы разведки SEBIN.В ЕС задержание Самбрано считают вопиющим нарушением Конституции Венесуэлы и политически мотивированным действием с целью заставить замолчать Национальную ассамблею, передает "Интерфакс".Немедленного освобождения Эдгара Самбрано потребовал и госсекретарь США Майк Помпео, назвавший "необоснованный арест" оппозиционера "еще одним отражением репрессий бывшего режима (президента Венесуэлы Николаса) Мадуро".По данным лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, во время задержания Самбрано находился в автомобиле, в котором его при помощи подъемного крана доставили к тюрьме. В среду, 8 мая, Верховный суд Венесуэлы распорядился привлечь к ответственности семерых представителей законодательной власти страны, поддержавших неудавшийся переворот 30 апреля. В их числе был и Эдгар Самбрано.