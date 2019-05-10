Жители Незалежной в очередной раз недовольны президентом России Владимиром Путиным. На сей раз возмущение украинцев вызвал Парад Победы на Красной площади.

Жители Незалежной в очередной раз недовольны президентом России Владимиром Путиным. На сей раз возмущение украинцев вызвал Парад Победы на Красной площади.Российский президент РФ Владимир Путин и все, что с ним связано, не дает покоя завсегдатаям соцсетей с Украины. На этот раз пользователи Незалежной обратили внимание на тот факт, что на Параде Победы 9 мая в Москве присутствовал только один высокопоставленный иностранный гость – экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.Он поднялся на трибуну вместе с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым. Как украинцы, более никто из глав государств, которых коснулась Вторая мировая война, не проявил желание быть в этот день с лидером страны.