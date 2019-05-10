9 мая министр внутренних дел Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме, заявил о том, что Россия до сих пор не вернула их стране 5,2 процента территории. По заявлению Морозова, границы Российской Федерации закреплены всеми необходимыми международными соглашениями.

Заявление министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме о территориальных претензиях к России, которое было высказано ранее 9 мая, некорректно с точки зрения взаимоотношений между странами, заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, член партии ЛДПР.9 мая министр внутренних дел Эстонии, председатель Консервативной народной партии Март Хельме, заявил о том, что Россия до сих пор не вернула их стране 5,2 процента территории.По заявлению Морозова, границы Российской Федерации закреплены всеми необходимыми международными соглашениями. Эстония длительное время находилась в составе Советского Союза, который много сделал для развития предприятий, инфраструктуры, производства. Также депутат напоминает, что в свое время Эстония была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Потому, по мнению Морозова, с точки зрения исторических взаимоотношений между Россией и Эстонией некорректно делать такое заявление, пишет РИА Новости.Министр Хельме является лидером националистической Консервативной партии (EKRE), которая выступает против ратификации пограничного договора с Россией. Партия считает, что этот документ отдает Российской Федерации территории за Нарвой и часть Печор, что противоречит конституции республики.Согласно Тартускому договору, заключенному между Советской Россией и Эстонией 2 февраля 1920 года, часть Печорского района и Ивангород принадлежали Эстонии. Но после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году эти территории отошли РСФСР.