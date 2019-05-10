На автодроме в испанской Барселоне продолжаются свободные заезды чемпионата мира в Формуле-1. В пятницу состоялась вторая практика, лучшее время в которой вновь показал финн Валттери Боттас из Mercedes.

На автодроме в испанской Барселоне продолжаются свободные заезды чемпионата мира в "Формуле-1". В пятницу состоялась вторая практика, лучшее время в которой вновь показал финн Валттери Боттас из Mercedes.Вторым стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон. В тройке лучших вновь завершил заезд француз Шарль Леклер из Ferrari. Россиянин Даниил Квят из Toro Rosso показал десятый результат. Его коллега по "конюшне" Александер Албон показал 12 время.В субботу Гран-при продолжится третьим свободным заездом, а позже состоится и квалификация. Сама же гонка по традиции состоится в воскресенье, 12 мая.