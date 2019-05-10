Защитник португальского Порту Пепе угодил в неприятную историю в концовке сезона в чемпионате Португалии. Футболист предложил сумму в размере 600 тысяч евро игроку Риу Аве Фабиу Коэнтрау за победу над Бенфикой в ближайшем матче национального первенства.

Защитник португальского "Порту" Пепе угодил в неприятную историю в концовке сезона в чемпионате Португалии. Футболист предложил сумму в размере 600 тысяч евро игроку "Риу Аве" Фабиу Коэнтрау за победу над "Бенфикой" в ближайшем матче национального первенства."Порту" преследует "Бенфику" в гонке за титул чемпиона страны, отставая от лиссабонцев за два тура до завершения чемпионата на два очка. Как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Gonfialerete, в связи с этим 36-летний португалец решил "простимулировать" своего бывшего партнера по мадридскому "Реалу", ныне выступающему за "Риу Аве".В итоге, на Пепе было написано анонимное заявление в португальскую полицию и прокуратуру.