Грузинский военно-транспортный самолет Ан-12, следовавший из Карачи (Пакистан) в Нью-Дели (Индия) вошел в воздушное пространство Индии над штатом Гуджарат.

Грузинский военно-транспортный самолет Ан-12, следовавший из Карачи (Пакистан) в Нью-Дели (Индия) вошел в воздушное пространство Индии над штатом Гуджарат. Реакция на такое отклонение от курса была незамедлительной.Индийские истребители по команде поднялись в воздух. Истребитель ВВС Индии вынудил борт приземлиться в аэропорту Джапура (штат Раджастан).Инцидент не считается серьезным, пилотов сейчас допрашивают, передает РИА Новости.