На днях мост в селе Филькино снесло поднявшейся из-за паводка водой.

В 2017 году в селе Филькино Свердловской области рухнул мост через реку Какву. Восстанавливать мост власти не стали, а потому жители разделенного на две части рекой села решили соорудить мост самостоятельно. Для этого они использовали бревна, ветки и мусор.На днях мост снесло поднявшейся из-за паводка водой. Издание Ura.ru приводит слова местной жительницы Анастасии Пристав, дом которой расположен в оставшейся в изоляции части села.Сегодня ночью вода прибыла и переход размыло, сейчас по реке не пройти. Обещанную лодочную переправу так и не организовали, мост строить отказываются. Мы подготовились — сделали запас еды. Муж сегодня в болотниках прошел на свой страх и риск. А мне с детьми уже не выйти, нужно было с ребенком на прививку идти, пришлось звонить и переносить визит на другой деньСоорудить новый переход пока невозможно – необходимо ждать снижения уровня воды. Сейчас дети не могут ходить в школу, а врачи – попасть к пациентам в изолированной части села.Глава местной администрации Раиса Абрамова отметила, что многодетным семьям, в число которых входит семья Анастасии, предлагали перебраться во временное убежище. Согласились на это не все. Абрамова выразила надежду, что скоро уровень воды снизится и жители появившегося "острова" смогут перебираться в другую часть села.