Айза Анохина оказалась в реанимации в Камбодже. Телеведущая призналась, что пережила страшную паническую атаку.
<a href="https://33live.ru/novosti/10-05-2019-izvestnaya-svetskaya-lvica-ekstrenno-gospitalizirovana-v-reanimaciyu.html" target="_blank">Известная светская львица экстренно госпитализирована в реанимацию</a> - Айза Анохина оказалась в реанимации в Камбодже. Телеведущая призналась, что пережила страшную паническую атаку.
[url=https://33live.ru/novosti/10-05-2019-izvestnaya-svetskaya-lvica-ekstrenno-gospitalizirovana-v-reanimaciyu.html]Известная светская львица экстренно госпитализирована в реанимацию[/url] - Айза Анохина оказалась в реанимации в Камбодже. Телеведущая призналась, что пережила страшную паническую атаку.