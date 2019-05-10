Падение из окна – одна из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Наличие в доме кондиционера, установленные блокираторы, отсутствие антимоскитных сеток помогут уберечь детей от выпадения из окна.

Наличие в доме кондиционера, установленные блокираторы, отсутствие антимоскитных сеток помогут уберечь детей от выпадения из окна. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу столичного главка МВД.Когда наступает теплое время года, многие родители забывают о том, что открытое окно может стать источником смертельной опасности для ребенка. В МВД сообщили, что ежегодно от падений с высоты гибнет огромное количество детей. Потому ведомство рекомендует не держать окна открытыми в те моменты, когда ребенок дома. "Секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать последней в его жизни", – поясняют в пресс-службе.Падение из окна – одна из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. В МВД рекомендуют не использовать антимоскитные сетки. Они защищают от попадания насекомых в квартиру, но при этом опасны для детей. Ребенок может опереться на москитную сетку и выпасть вместе с ней наружу. Рекомендуется установить на окна блокираторы, с помощью которых дети не смогут самостоятельно открыть окно.По словам представителей МВД, дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за своей любознательности. Именно потому наличие в доме кондиционера избавит от надобности открывать окна и снизит риск выпадения ребенка.