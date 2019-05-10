В конце мая выборщикам из числа общественных организаций и членов Единой России в Севастополе предстоит выбрать достойных кандидатов от партии, которые будут баллотироваться на выборах в Законодательное собрание города. По словам депутата Госдумы, секретаря местного отделения ЕР Дмитрия Саблина, претендентов выберут авторитетные общественники города-героя.

В конце мая выборщикам из числа общественных организаций и членов "Единой России" в Севастополе предстоит выбрать достойных кандидатов от партии, которые будут баллотироваться на выборах в Законодательное собрание города. По словам депутата Госдумы, секретаря местного отделения "ЕР" Дмитрия Саблина, претендентов выберут авторитетные общественники города-героя.За последние несколько месяцев севастопольские партийцы проделали большую работу, отметил парламентарий. Он напомнил, что за это время удалось выстроить конструктивный диалог с исполнительной властью города для решения местных проблем. Кроме того, был запущен механизм получения обращений жителей через "Народную карту" и общественные приемные.Решается и вопрос достройки и введения в эксплуатацию проблемных жилых домов, разрешения на работу маломерных судов в Артиллерийской бухте, отметил Саблин. Кроме того, многое сделано для проведения открытого и конкурентного голосования, добавил партиец.Через две недели общественникам и членам "Единой России" предстоит выбрать самых достойных кандидатов, которые представят партию и интересы горожан на выборах в Законодательное собрание Севастополя.Саблин отметил, что только "ЕР" проводит открытый отбор кандидатов, а не "формирует списки в начальствующих кабинетах". Это позволяет принять участие в голосовании всем желающим – как депутатам, так и молодым общественникам, подчеркнул законодатель.По его словам, за честностью голосования будет следить заместитель главкома Военно-морского флота, вице-адмирал Александр Квитко. Саблин назвал его очень авторитетным и принципиальным человеком."Он выше всех политических интриг и не допустит их продолжения. Самое главное – это победить политический раздрай, деление на своих, чужих губернаторских, противгубернаторских", – подчеркнул единоросс.Партийцы должны сформировать команду, которая не будет относиться к каким-либо кланам и группам влияния, уверен Саблин. Главное – решение проблем жителей города, сказал он. По его словам, в этом году голосовать за претендентов будут 50 выборщиков из числа общественников и членов партии.Выборщики зададут конкретные вопросы по программам кандидатов, чтобы выяснить, достаточно ли у них опыта для решения проблем города, рассказал Саблин. Претенденты должны серьезно подготовиться, для этого им необходимо провести много встреч с местными жителями и профессиональными коллективами на местах, собрать наказы и пожелания горожан."Уверен, что через "жернова" такого по сути двойного отбора пройдут только достойные кандидаты", – сказал партиец.При этом исключений и послаблений как для депутатов, так и для новичков сделано не будет, подчеркнул он. Если кандидат готов работать на благо жителей, то для него есть место в партии, заключил секретарь регионального отделения "Единой России".Напомним, в 2019 году избирательные кампании пройдут в 45 субъектах Федерации. В 18 регионах будут выбирать высших должностных лиц, в 13 – депутатов законодательных собраний, в 22 – депутатов административных центров.