Телеграм-канал Mash сообщил о задержании одного из своих сотрудников, проводившего расследование недавней катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево 5 мая этого года. По заявлению канала, сотрудник добывал информацию, общался с людьми, готовил кое-что важное и был задержан, когда должен был встретиться с одним из агентов.

Телеграм-канал Mash сообщил о задержании одного из своих сотрудников, проводившего расследование недавней катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево 5 мая этого года. По заявлению канала, сотрудник "добывал информацию, общался с людьми, готовил кое-что важное" и был задержан, когда должен был "встретиться с одним из агентов".В Mash отрицают "истории про аудиопереговоры, липовые корочки и рассказы про представление сотрудником ФСБ". По заявлению канала, изъята вся техника редакции, журналист, о котором идет речь, находится в изоляторе временного содержания под сильнейшим давлением, а часть сотрудников провели по шесть часов на допросах, но пока отпущены. Ранее главный редактор Mash Максим Иксанов рассказал об обысках в редакции канала.Канал также заявляет об отсутствии допуска адвокатов к задержанному сотруднику и объяснения причин, а также нормальных условий работы.5 мая этого года лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку. От удара о взлетно-посадочную полосу лайнер загорелся. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41.