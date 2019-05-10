Легковой автомобиль врезался в обстановку общественного транспорта на Чертановской улице в Южном административном округе столицы. Один из очевидцев запечатлел на видео последствия тарана. Как утверждают свидетели, людей спасло металлическое ограждение, остановившее легковушку.

Водитель легкового автомобиля, принадлежащего одному из сервисов краткосрочной аренды автомобилей, протаранил трамвайную остановку. Инцидент произошел вечером в четверг, 9 мая, на Чертановской улице в Южном административном округе столицы.В Сети опубликована запись, запечатлевшая последствия наезда каршеринговой легковушки на остановку общественного транспорта.Как сообщают очевидцы, в результате инцидента никто не пострадал.По словам одном из свидетелей, в момент ДТП на остановке находились люди, которых спасло металлическое ограждение, остановившее транспортное средство, вылетевшее с проезжей части.Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.