Экипаж Международной космической станции (МКС) почувствовал запах спирта, стоило только пристыковаться американскому Dragon-2.

Экипаж Международной космической станции (МКС) почувствовал запах спирта, стоило только пристыковаться американскому Dragon-2.Космонавт Павел Виноградов заявил, что причин возникновения запаха немного. Корабль могли обеззараживать спиртом на Земле, американцы внутри корабля могли использовать материалы с похожим запахом. Может казаться, что это спирт, а на деле – другие соединения, подчеркнул космонавт.На МКС возьмут пробы и отправят на Землю, чтобы установить источник запаха.Кроме того, на станции хорошая система очистки воздуха, запах быстро будет ликвидирован, передает 360.Роскосмос уже направил NASA запрос для SpaceX (собственник грузовика). Анализаторы воздуха выявили в атмосфере МКС повышенное содержание изопропилового спирта, концентрация которого составляла около 6 миллиграммов на кубический метр. После включения системы очистки воздуха концентрация снизилась примерно до 2 миллиграммов на кубический метр при том, что до стыковки Dragon-2 этот показатель составлял десятую долю миллиграмма на кубический метр.