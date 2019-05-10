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<a href="https://33live.ru/novosti/10-05-2019-lish-by-deneg-bylo-mnogo-lolita-vyskazalas-o-9-maya.html" target="_blank">Лишь бы денег было много: Лолита высказалась о 9 мая</a> - Лолита Милявская опубликовала в своем Instagram пост, посвященный Дню Победы. По словам певицы, сейчас люди стали циничнее и равнодушнее.