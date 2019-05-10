Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупцию не смогут рассчитывать на замену наказания на более мягкое, а также ожидать условно-досрочного освобождения.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет, согласно которому осужденные за коррупцию не смогут рассчитывать на замену наказания на более мягкое, а также ожидать условно-досрочного освобождения.Декрет "О дополнительных мерах по борьбе с коррупцией" приведен на официальном интернет-портале президента Белоруссии. 10 мая он подписан главой белорусского государства. В ноябре 2018 Александр Лукашенко заявил, что пора покончить с практикой, когда государство сажает коррупционера, а потом министр внутренних дел за хорошее поведение его выпускает. "Лучше бедным на свободе, чем богатым в тюрьме", – высказался тогда на республиканском семинаре-совещании белорусский лидер.Документ издан в целях усиления мер ответственности за совершение коррупционных преступлений. В соответствии с декретом, осужденные за совершение коррупционных преступлений не подлежат представлению к условно-досрочному освобождению или замене неотбытой части наказания более мягким, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу президента Белоруссии.Александр Лукашенко неоднократно высказывался о недопустимости коррупции и неотвратимости наказания, предупреждая чиновников. В последнее время в Белоруссии произошел ряд громких задержаний. В числе задержанных бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности республики Андрей Втюрин, а также генеральный директор "Белтелекома" Сергей Сиводедов.