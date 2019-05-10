Александр Лукашенко заявил, что никак не мог пропустить День Победы в Минске, у белорусов появилась бы к нему масса вопросов. Поэтому он не поехал бы в Москву, даже если бы его позвали. Тем более что приглашения от России не поступало.

Александр Лукашенко заявил, что никак не мог пропустить День Победы в Минске, у белорусов появилась бы к нему масса вопросов. Поэтому он не поехал бы в Москву, даже если бы его позвали. Тем более что приглашения от России не поступало, пишет агентство ТАСС со ссылкой на главу Республики.Лукашенко отметил, что День Победы для его страны – особый праздник. Белоруссия – святая земля, на которой нужно чаще собираться в том числе и лидерам других стран СНГ, добавил президент.Напомним, ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что 2019 год – не юбилейный. Поэтому никому специальных приглашений на Парад не рассылали. Главные торжества запланированы на 2020 год, когда исполнится 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне.