Телеведущий выразил свое возмущение в Twitter. Андрей Малахов задал мучающий его вопрос пользователям соцсети.

Телеведущий выразил свое возмущение в Twitter. Андрей Малахов задал мучающий его вопрос пользователям соцсети.Шоумен негодует: какоснователь студии красоты MARFA Лия Дианова оказалась на параде Победы? "Нехочется о грустном, но как эта MARFA попала на Красную площадь? Делала мейкапветеранам?" – взорвался Андрей Малахов.Примечательно,что подписчики телеведущего разделились на два лагеря. Одни поддержали его, считая,что таким эффектным гламурным красоткам действительно не место на параде Победыоколо ветеранов, которые прошли ужасы войны. Однако нашлись и те, кто удивилсявозмущению Андрея Малахова, заявив, что никакого вреда на празднике от девушкине было.Материал дополняется