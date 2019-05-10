Телеведущий выразил свое возмущение в Twitter. Андрей Малахов задал мучающий его вопрос пользователям соцсети.
Телеведущий выразил свое возмущение в Twitter. Андрей Малахов задал мучающий его вопрос пользователям соцсети.
Шоумен негодует: как
основатель студии красоты MARFA Лия Дианова оказалась на параде Победы? "Не
хочется о грустном, но как эта MARFA попала на Красную площадь? Делала мейкап
ветеранам?" – взорвался Андрей Малахов.
Примечательно,
что подписчики телеведущего разделились на два лагеря. Одни поддержали его, считая,
что таким эффектным гламурным красоткам действительно не место на параде Победы
около ветеранов, которые прошли ужасы войны. Однако нашлись и те, кто удивился
возмущению Андрея Малахова, заявив, что никакого вреда на празднике от девушки
не было.
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