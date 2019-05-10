Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал возможный запрет пластиковой посуды в нашей стране. На днях глава российского Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что министерство готовится ввести в России запрет на продажу одноразовой посуды из пластика.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров прокомментировал возможный запрет пластиковой посуды в нашей стране. На днях глава российского Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что министерство готовится ввести в России запрет на продажу одноразовой посуды из пластика.По словам Кобылкина, в Минприроды поддерживают мировую тенденцию сокращения использования пластика, и позицию министерства уже поддерживают многие крупные торговые сети.По мнению Дениса Мантурова, начать стоило бы с пластиковых пакетов, передает РИА Новости. По его словам, в Европе уже в большей степени используются пакеты из крафтовой бумаги, и в нашей стране "мы к этому тоже постепенно двигаемся".Отменить пластиковую посуду полностью, по мнению главы Минпромторга, "наверное, невозможно", однако, с одной стороны, это будет постепенно происходить естественным образом с учетом использования новых технологий и материалов, хотя с другой стороны для этого нужен нормативный акт.