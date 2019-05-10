Вчера, в День Победы, в центре Махачкалы произошла массовая драка. Потасовке предшествовала ссора участника праздничного кортежа и водителя Приоры, перекрывшего движение. Позже зачинщика задержали, и в нем узнали Саида Османова — борца, осквернившего статую Будды в Элисте два года назад.

Вчера, в День Победы, в центре Махачкалы произошла массовая драка. Потасовке предшествовала ссора участника праздничного кортежа и водителя "Приоры", перекрывшего движение.Мужчина вышел из своего автомобиля и после недолгих препирательств с водителем раритетного ГАЗ-21 сильно ударил его по лицу. Подбежали очевидцы, и на оживленном городском перекрестке возникла массовая потасовка.Движение возобновилось лишь спустя несколько десятков минут. Зачинщика драки задержали, его фото было опубликовано, и пользователи местных сообществ в социальной сети познали в нем Саида Османова — 24-летнего борца, осквернившего памятник Будде в Элисте два года назад.Весной 2016 года спортсмен из Дагестана, приехавший на Всероссийский турнир по греко-римской борьбе, выложил в сеть видео, как он отрабатывает силовые приемы против статуи Будды.История получила большой резонанс, в результате которого был уволен тренер команды, в составе которой прибыл Саид Османов, министр спорта республики получил выговор, а главы Калмыкии и Дагестана выступили в совместным обращением, резко осудив поступок борца.Спортсмен был заключен под стражу, и спустя три месяца был условно осужден на два года по двум уголовным статьям УК РФ — "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий" и "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".