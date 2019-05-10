Главный тренер лондонского Челси Маурцио Сарри в преддверии ответного полуфинального поединка Лиги Европы против франкфуртского Айнтрахта признался, что соперник синих является опасным. Тем не менее, его команда планирует стать чемпионом Лиги Европы.

Главный тренер лондонского "Челси" Маурцио Сарри в преддверии ответного полуфинального поединка Лиги Европы против франкфуртского "Айнтрахта" признался, что соперник "синих" является опасным. Тем не менее, его команда планирует стать чемпионом Лиги Европы."Нашей задачей является выход в финал и победа в турнире. Мы чувствуем, что заслуживаем трофей, поэтому матч против "Айнтрахта" – очень важен для нас, — приводит слова Сарри "Советский спорт" со ссылкой на официальный сайт УЕФА. – Надо играть без оглядки на результат первого матча. В ином случае может возникнуть опасность"."Нас ждет сложный матч, в котором сложно быть фаворитом, ведь нам противостоит сильный соперник с сильными футболистами. "Айнтрахт" очень динамичен, агрессивен в отборе и опасен в атаке. Нам нужно предстать в оптимальной форме".Напомним, что в первом матче во Франкфурте была зафиксирована ничья 1:1. Ответная игра состоится в Лондоне 9 мая на домашней арене "Челси" – "Стэмфорд Бридж". Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.