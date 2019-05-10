В минувший четверг поздним вечером в Дзержинске легковой автомобиль врезался в троллейбус. Из шести человек, находившихся в машине, погибли пятеро — в настоящее время один из пассажиров находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

В минувший четверг поздним вечером в Дзержинске автомобиль врезался в троллейбус. Погибли пятеро — в настоящее время один из пассажиров легковушки находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.Инцидент произошел около десяти вечера 9 мая на проспекте Циолковского — седан Alfa Romeo врезался во встречный троллейбус. По словам очевидцев машина неслась со скоростью около 120 километров в час.В легковушке находились шесть человек в возрасте 20-23 лет. Часть из них не была пристегнута ремнями безопасности.К утру в живых остался лишь один из пассажиров легковой машины. Медицинская помощь потребовалась и двум пассажирам троллейбуса. Водитель и кондуктор отделались легкими ссадинами и порезами.Проспект был перекрыт в одну сторону в течение нескольких часов. Ночью дорогу расчистили.В настоящее время причина аварии не озвучивается.