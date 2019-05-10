В четверг специалисты приступили к поисковым работам на Южно-Чуйском хребте Алтая, где из-за схода снежной массы погибли семь туристов.

В четверг специалисты приступили к поисковым работам на Южно-Чуйском хребте Алтая, где из-за схода снежной массы погибли семь туристов.ЧП произошло 6 мая около 11 утра. Лавина накрыла группу из девяти альпинистов из Новосибирска. Семеро погибли, двое выжили — Наталья Антонова и Екатерина Полянская. Позднее обнаружили тела трех человек.За два дня до начала маршрута туристов предупреждали о неблагоприятных погодных условиях и сходе лавин, сообщает РИА Новости.МЧС предстоит обследовать всю площадь лавины, которая составляет 60 на 100 метров, ее глубина пять метров.