На рынке в Багдаде подорвался террорист-смертник. В результате этой атаки погибли по меньшей мере два человека, еще шесть получили ранения.

На рынке в Багдаде подорвался террорист-смертник. В результате этой атаки погибли по меньшей мере два человека, еще шесть получили ранения.Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию иракских военных, теракт произошел в четверг, 9 мая, в районе Садр-Сити на востоке столицы Ирака.Сообщается, что сейчас пострадавших доставляют в ближайшие больницы и медицинские центры города. На исключается, что число жертв теракта может увеличиться.