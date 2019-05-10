В связи с выбросом в атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки к ней в марте текущего года грузового корабля Dargon-2 Россия направила замечания в НАСА.

В связи с выбросом в атмосферу Международной космической станции (МКС) изопропилового спирта после стыковки к ней в марте текущего года грузового корабля Dargon-2 Россия направила замечания в НАСА.Необычный запах стал ощущаться в отсеках станции 3 марта — после прибытия на МКС корабля Dragon-2. Анализаторы воздуха выявили в атмосфере МКС повышенное содержание изопропилового спирта, концентрация которого составляла около 6 миллиграммов на кубический метр. После включения системы очистки воздуха концентрация снизилась примерно до 2 миллиграммов на кубический метр при том, что до стыковки Dragon-2 этот показатель составлял десятую долю миллиграмма на кубический метр.