На Новорижском шоссе в Подмосковье в четверг, 9 мая произошла массовая авария: там столкнулись около десяти машин. Есть пострадавшие.

На Новорижском шоссе в Подмосковье в четверг, 9 мая, произошло массовое ДТП: там столкнулись около десяти машин. Есть пострадавшие.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, авария случилась в районе деревни Степановское Московской области. Автомобили получили различные повреждения, одна легковушка разбита почти полностью.Проезжающие мимо водители останавливаются, некоторые пытаются оказывать помощь попавшим в аварию. Точное количество пострадавших пока не называется.Со своей стороны, ТАСС уточняет, что ДТП произошло на 33-м километре Новорижского шоссе, в ней пострадали три человека. Сейчас движение в районе аварии сильно осложнено.