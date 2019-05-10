На торжественном приеме от имени президента РФ в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который прошел 9 мая, гостей угощали разными деликатесами.

На торжественном приеме от имени президента РФ в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который прошел 9 мая, гостей угощали разными деликатесами.Как сообщает РИА Новости, в меню входили салат из камчатского краба, сахалинский гребешок с брокколи, а также цукини, приготовленный на гриле, с креветками. В качестве горячих блюд предлагались цыпленок с сельдереем и овощами или лосось с картофельным суфле. На десерт приглашенных угостили ягодным куполом с мороженым "медовик". Из напитков были предложены вина "Шардоне" и "Усадьба Дивноморское".Гостей приема встречал президентский оркестр. Хор Академического ансамбля песни и пляски российской армии имени Александрова, а также ряд приглашенных певцов исполнили песни военных лет.9 мая Владимир Путин также принял участие в шествии "Бессмертного полка" в Москве. Вместе с другими участниками акции он прошел по Красной площади с портретом своего отца-фронтовика в руках.Состоявшийся утром Парад Победы российский лидер назвал "прекрасным" и "замечательным", посетовав лишь на то, что погода не позволила авиации принять в нем участие.